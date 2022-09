Volkswagen accelereaza trecerea spre vehiculele electrice

Volkswagen AG va accelera tranzitia spre vehiculele electrice, dar trebuie sa gaseasca "ritmul" adecvat pentru a face trecerea, a anuntat noul director general al grupului german, Oliver Blume, transmite Reuters.Oliver BlumeLa o reuniune a principalilor directori globali, care are loc in Lisabona, Blume a informat ca a dezvoltat un plan in zece puncte ce vizeaza concentrarea pe soliditate financiara, sustenabilitate, piata de capital si dezvoltarea in China si America de Nord, citeaza ... citeste toata stirea