A murit un renumit profesor de matematica, Doctor Honoris Causa al Universitatii Ovidius din Constanta

Intreaga comunitate academica a Universitatii Ovidius din Constanta aduce un pios omagiu la trecerea in eterniate a academicianului prof. dr. docent Radu Miron, matematician, cadru didactic al Facultatii de Matematica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, timp de peste 40 de ani, Doctor Honoris Causa al Universitatii Ovidius din Constanta.Nascut pe 3 octombrie 1927, prof. dr. Radu Miron a absolvit studiile liceale si universitare la Iasi, in 1957 si a devenit doctor in matematica, iar ... citeste toata stirea