ANGAJAEsII din POLIEsIE, PENITENCIARE si MILITARII IES in STRADA

Angajatii din politie, penitenciare si militarii ies in strada miercuri, 02 februarie a.c., la ora 11:00, la Bucuresti, in fata Guvernului Romaniei.Angajatii din politie, penitenciare si militarii rezervisti declanseaza proteste la Bucuresti, in fata Guvernului Romaniei - Piata Victoriei, in contextul scumpirilor din ultima perioada, cerand: - aplicarea in integralitate a legii salarizarii unitare (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice);- actualizarea ... citeste toata stirea