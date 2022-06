Arabii de la Abu Dhabi Ports Group vor sa investeasca in Portul Constanta

Conducerea companiei Abu Dhabi Ports Group din Emiratele Arabe Unite si-a manifestat interesul pentru mai multe investitii in Portul Constanta, a anuntat in cursul zilei de miercuri, 22 iunie a.c., Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.,,Dezvoltam colaborarea in domeniul transportului si infrastructurii maritime dintre Romania si Emiratele Arabe Unite!Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a semnat un Memorandum de Intelegere cu compania guvernamentala Ports Customs and Free Zone ... citeste toata stirea