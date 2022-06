Atentie, soferi! Se inchide traficul pe A2, sensul Constanta-Bucuresti

Pentru continuarea lucrarilor la pasajul care supratraverseaza A2 in zona km 13+330, se inchide traficul rutier pe sectorul cuprins intre km 13+300 si km 13+360, Calea II, sensul Constanta - Bucuresti, in aceasta noapte, in intervalul orar 22:00 - 05:00.Aceste lucrari fac parte din contractul de "Proiectare si executie autostrada de Centura Bucuresti km. 0+000 - km. 100+900, Lot 1 Sector 1, km. 52+070 - km. 52+770 aferent Centura Nord, Sect. 2, km. 52+770 - km. 69+000 aferent Centura Sud". ... citeste toata stirea