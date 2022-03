Au inceput inscrierile pentru examenele Cambridge si IELTS de la Liceul Teoretic George Calinescu Constanta

Liceul Teoretic George Calinescu Constanta este institutia cu cea mai bogata experienta in organizarea examenelor internationale Cambridge din judetul Constanta. In cei 23 de ani de activitate desfasurata in acest domeniu, mii de candidati au sustinut aici probele de examen Cambridge, beneficiind de conditii impecabile de organizare, desfasurare, comunicare si suport informational."Am facut eforturi in fiecare an sa imbunatatim dotarea tehnica, pregatirea personalului implicat in desfasurarea ... citeste toata stirea