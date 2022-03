Avocatii ii vor invata pe elevii constanteni despre drepturi, libertati si raspundere

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a semnat, pe 7 martie, un parteneriat institutional cu Baroul Constanta in vederea derularii in perioada urmatoare (15 martie- 15 iunie 2022) a proiectului Fii avocat in scoala ta!, proiect initiat, finantat si implementat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.Scopul Protocolului de colaborare il reprezinta promovarea si implementarea eficienta a proiectelor de educatie juridica non-formala in invatamantul preuniversitar din judetul Constanta, ... citeste toata stirea