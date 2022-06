Beat mort, si-a batut mama pana a bagat-o in spital

Octav Slavu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie. Prin sentinta din 2 iunie 2022, magistratii din cadrul Judecatoriei Medgidia au decis incetarea procesului penal, ca urmare a plangerii prealabile a persoanei vatamate. Sentinta nu este definitiva. Octav Slavu, sub influenta bauturilor alcoolice, si-a batut mama cu pumnii si picioarele, provocandu-i acesteia un traumatism cranio-cerebral acut inchis, hematoame epicraniene mici si contuzii. Mai mult ... citeste toata stirea