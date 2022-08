Din pacate, in fiecare an, pe litoral au loc o multime de tragedii provocate de valurile Marii Negre. Cauzele sunt de obicei neglijenta turistilor, spiritul aventuros, dar cel mai adesea, lipsa de informare.Nu multi turisti cunosc, atunci cand merg in vacanta la malul marii, care sunt zonele periculoase de pe litoral. Iata care sunt cele mai periculoase portiuni de pe litoralul romanesc, unde este bine sa eviti scaldatul!Mangalia, intre digul de nord si cel sudicUna dintre zonele periculoase ... citeste toata stirea