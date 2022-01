Cel mai bine platit profesor din invatamantul preuniversitar castiga mai prost decat un grefier

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca cel mai mic salariu in invatamant este de 2.597 de lei net la care se pot adauga unele sporuri. Cel mai mare salariu, al unui dascal experimentat, poate depasi 1.000 de euro, in invatamantul preuniversitar. Este insa de circa 4 ori si jumatate mai putin decat salariul unui profesor din Europa.Sorin Cimpeanu, a vorbit, duminica, la Prima TV, despre salariile din invatamant, el afirmand ca acestea au crescut cu 4 la suta incepand din acest an. ... citeste toata stirea