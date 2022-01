Constanta: aproape 1.500 de elevi cu covid, nicio scoala in online

Ministerul Educatiei a transmis ca vineri, la nivel national, 108 unitati de invatamant (0,61% din numarul total) si 3.576 de clase/grupe (2,6% din numarul total) functioneaza in sistem online. De asemenea, 26.974 de elevi/prescolari (0,93% din numarul total) sunt pozitivi Covid-19 si 7.307 persoane angajate in sistemul de invatamant preuniversitar (2,7% din numarul total) sunt pozitive Covid-19.Potrivit centralizarii Ministerului Educatiei, judetele cu cele mai multe cazuri de COVID-19 in ... citeste toata stirea