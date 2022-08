Crima teribila! Si-a omorat nepotul cu cutitul de sacrificat porcii

Nicolae Culea a fost condamnat la 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de violenta in familie sub forma infractiunii de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase. Sentinta a fost data de Tribunalul Constanta, pe 8 august 2022 si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca si-a omorat nepotul, in urma unui conflict spontan, injunghiindu-l pe acesta cu un cutit de mari dimensiuni. Totul se petrecut pe terasa ... citeste toata stirea