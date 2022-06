De frica sa nu fie batut, si-a injunghiat colegul de munca in gat

Vasile Ciobotaru a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Sentinta a fost data de Tribunalul Tulcea, pe 16 iunie 2022 si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in urma unui conflict cu un coleg de munca, l-a atacat pe acesta cu un cutit, cauzandu-i plagi injunghiate la nivelul abdomenului si gatului, cu punerea in primejdie a vietii.In seara zilei de 06. 12. 2021, in jurul orelor 19,00, inculpatul si persoana vatamata, ambii angajati ... citeste toata stirea