Dosarul avocatului din Constanta, condamnat pentru evaziune, a ajuns la Curtea Suprema

Vlad Alexandru Bodnariuk a fost condamnat la pedeapsa de 40.000 lei amenda penala pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Inculpata alaturi de el, firma S.C. B.C.V. Invest Imob S.R.L. a primit 15.000 de lei amenda. In plus, barbatul si firma trebuie sa plateasca, in solidar, suma de 58.064,45 lei, cu titlul de despagubiri civile. Sentinta a fost data pe 18 mai 2022, de catre Curtea de Apel Constanta si nu este definitiva, avocatul facand apel la aceasta sentinta, care se va judeca ... citeste toata stirea