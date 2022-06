Dragos Poteleanu cere revizuirea hotararii care l-a bagat in puscarie

La doi ani dupa ce a fost condamnat definitiv pentru coruptie, la 6 ani de inchisoare, Dragos Poteleanu, fostul sef al CJAS Constanta, Poteleanu cere revizuirea hotararii care l-a bagat in puscarie. Cererea de revizuire a fost depusa la Tribunalul Constanta joi, 23 iunie.Dragos Poteleanu a fost condamnat definitiv in 2020, fiind incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba. La doi ani de la condamnare, Poteleanu pare ca a gasit o portita pentru a obtine anularea hotararii. In acest sens, a depus ... citeste toata stirea