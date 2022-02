Elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Ciocarlia, work-shop in Estonia pe tema reciclarii

In perioada 06.02-12.02.2022, o delegatie compusa din doi profesori si patru elevi de la Scoala Gimnaziala nr.1 Ciocarlia a participat la o activitate de invatare in Estonia, in cadrul parteneriatului de schimb interscolar Erasmus + , Together for a Green Future, proiect la care participa alaturi de Romania, scoli din Turcia, Italia, Serbia, Estonia si Ungaria."In cadrul acestei intalniri, elevii nostri au participat la workshop-uri avand ca tema reciclarea. Au fost puse in valoare ... citeste toata stirea