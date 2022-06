Garda de Coasta si Portul Constanta cumpara birotica de la o firma cu softuri pentru spargerea telefoanelor

Garda de Coasta si Portul Constanta cumpara produse de birotica de peste 2,7 milioane lei de la o firma din Bucuresti cunoscuta pentru faptul ca a livrat DNA-ului softuri specializate in spargerea telefoanelor si recuperarea inclusiv a fisierelor sterse. Societatea a inregistrat anul trecut cel mai mare profit de la infiintarea sa. In afacere este implicat si un fost lider al PDL Constanta, din perioada in care partidul era condus de Gigi Chiru.Garda de Coasta a atribuit pe 23 mai 2022 un ... citeste toata stirea