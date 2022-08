I-a umflat ochiul cumnatei, din cauza unei sume de bani

Alexandru Dobre a fost condamnat la 1 an de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente. Sentinta a fost data pe 16 august 2022 si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, pe fondul unui conflict mai vechi, in timp ce se afla in parcarea magazinului Lidl - Tomis 3, a tras-o de par si a lovit-o cu palma in zona ochiului stang pe cumnata sa. In urma loviturilor, femeia a avut nevoie de 4-5 zile de ingrijiri medicale.Conform rechizitoriului, ... citeste toata stirea