Jale in magazinele Penny! 29 de unitati, inchise de OPC. Video

In ultima saptamana, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele lantului de supermarketuri Penny, la nivelul intregii tari."Bright as a new penny", asa spun englezii cu referire la ceva stralucitor, exceptional. Noi nu putem asocia Penny-ul nostru cu ceva de exceptie, nou, bine intretinut. Alte sanctiuni, aceleasi abateri!A trecut prea mult timp ... citeste toata stirea