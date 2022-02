La Scoala Gheorghe Esiteica, elevii zboara "pe aripi din cuvinte"

Ziua Nationala a Lecturii urmeaza sa se sarbatoreasca, incepand din acest an, in data de 15 februarie, initiativa apartinandu-i ministrului Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu. Acesta declara joi, 10 februarie, ca "intr-o tara in care sub 10% dintre cetateni cumpara o carte pe an, rolul scolii devine esential in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un univers superficial, un univers in care dam click fara a decide."Cu ocazia acestui eveniment, ... citeste toata stirea