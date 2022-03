Ministerul de Interne scoate la concurs 2.880 de locuri pentru admiterea in scolile postliceale din subordine

Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 2.880 de locuri sunt scoase la concurs pentru admiterea in scolile postliceale din subordine. Cererile de inscriere se pot depune, incepand din 7 martie, pana in 18 martie. Evaluare cunostintelor va avea loc in 9 aprilie."In perioada 7 martie - 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant ale MAI in care se formeaza agenti de politie, subofiteri si maistri militari", a transmis, vineri, Ministerul de Interne. ... citeste toata stirea