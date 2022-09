Mohammad Murad vrea sa investeasca in sport: 'Daca nu cu Dinamo, cu alta echipa'

Omul de afaceri Mohammad Murad a declarat, miercuri, la Snagov, ca a discutat cu reprezentantii clubului Dinamo si cu cei ai suporterilor si ca este interesat sa investeasca la echipa de Liga a II-a de fotbal, precizand insa ca sunt "alte interese acolo".Mohammad Murad"Nu am voie sa vorbesc despre cifrele pe care le cunosc, pentru ca nu am niciun contract momentan. Dar va pot spune ca inteleg ca s-a gasit o solutie, nu stiu daca voi fi si eu o inclus sau nu in ea. Pot spune insa ca am o ... citeste toata stirea