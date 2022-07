Murad a renuntat la contractele cu scolile din Constanta, pentru invatamantul dual

La sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional s-au afisat, vineri, 8 iulie a.c., listele candidatilor inscrisi in etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat.In total, in judetul Constanta sunt aprobate 67 de clase de invatamant profesional - 1603 locuri, in planul de scolarizare pentru 2022-2023. La data de 8 iulie 2022 s-au inscris 830 de elevi, din care 120 elevi au optat pentru pe locurile de invatamant profesional de tip dual.Sunt 11,5 ... citeste toata stirea