Olimpiadele de limba engleza, germana, franceza, italiana si spaniola se vor sustine in format fizic. Cand vor avea loc

In acest an scolar, olimpiadele de limba engleza, germana, franceza, italiana si spaniola se vor sustine in format fizic, a anuntat ISJ Constanta.Calendarul derularii acestor competitii a fost hotarat de catre Ministerul Educatiei pentru limba germana si, respectiv, de catre Consiliul Consultativ de Limbi Moderne al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta pentru limbile engleza, franceza, italiana si spaniola.Consiliul Consultativ s-a intrunit in data de 21.02.2022, in conformitate cu ... citeste toata stirea