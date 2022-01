Prof. univ. dr. Mariana Aschie a primit titlul de de director onorific al Centrului de Cercetare Dezvoltare pentru studiul Morfologic si Genetic in patologia maligna

Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) i-a conferit titlul de Director Onorific al Centrului de Cercetare Dezvoltare pentru studiul Morfologic si Genetic in patologia maligna (CEDMOG), profesorului universitar doctor Mariana Aschie, pentru implicarea remarcabila in perfectionarea infrastructurii de cercetare dezvoltare si inovare a UOC, in cadrul unei ceremonii oficiale prezidata de conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, rectorul institutiei academice.Evenimentul, organizat atat cu prezenta ... citeste toata stirea