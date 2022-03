RAJA si Colegiul National "Mircea cel Batran" - impreuna in abordarea provocarilor din domeniul apei

RAJA S.A. Constanta sprijina Colegiul National "Mircea cel Batran" in vederea derularii proiectului educativ Rotary Hands Across Waters.RAJA a gazduit astazi - 02 martie 2022 un grup de elevi din cadrul Colegiului National "Mircea cel Batran", insotiti de profesori indrumatori, care au vizitat Statia de Tratare si Pompare Palas si Laboratorul de apa potabila din Constanta."Interesul acordat serviciilor furnizate de catre societatea noastra este determinat de proiectul Hands Across Waters, ... citeste toata stirea