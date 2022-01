Se cauta firma pentru lucrarile de reparatii si intretinere a sistemului de irigatii din Constanta

Se cauta firma care sa se ocupe de lucrarile de reparatii, punere in functiune si intretinere a sistemului de irigat existent in municipiul Constanta. Achizitia a fost lansata in cursul zilei de miercuri, 26 ianuarie a.c., iar valoarea totala estimativa a acesteia este de 370.500,43 lei fara T.V.A. In ultimii ani, contractul pentru sistemele de irigatii existente din municipiu a fost castigat de societatea River Transnav SRL infiintata in 2009 de Nicoleta Ion si are ca obiect de activitate ... citeste toata stirea