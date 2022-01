Un constantean afirma ca fiul sau a fost atacat cu un cutit in toaleta scolii

Un constantean, tatal unui elev aflat in clasa a III-a la Scoala Gimnaziala nr. 8 din Constanta, a facut o sesizare catre Inspectoratul Scolar Judetean prin care a adus la cunostinta un aspect grav.Acesta spune ca, in data de 28 ianuarie 2022, in jurul orei 10.30-10.40, fiul sau a fost la toaleta scolii, a batut in usa unei cabine pentru a verifica daca este libera, moment in care "un elev aflat in cabina respectiva a infipt un cutit in usa", fiind aproape de a-l rani pe copil."Acesta a ... citeste toata stirea