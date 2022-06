Un recidivist vrea sa ajunga, din nou, in spatele gratiilor... ca ii e dor

Gheorghe Gabriel Cornea a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere a unui vehicul fara permis de conducere, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Avand in vedere ca inculpatul era in termenul de incercare pentru o sentinta, acestui se va adauga si pedeapsa revocata, urmand ca Gheorghe Gabriel Cornea sa execute 3 ani si sase lui. Sentinta a fost data pe 10 ... citeste toata stirea