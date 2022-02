Un tanar de 21 de ani a primit 15 amenzi de circulatie intr-o noapte

Un tanar de 21 de ani a primit, intr-o singura noapte, 15 amenzi contraventionale, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania timp de 420 de zile.Tanarul are de platit 11.890 de lei, valoarea totala a amenzilor primite."In data de 19 februarie, in jurul orei 02:34 politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului in Piata Trandafirilor, in vederea ... citeste toata stirea