Universitatea Ovidius din Constanta a primit "Premiul pentru Inovare" acordat de Universitatea Politehnica din Bucuresti

La inceputul lunii ianuarie a. c, Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) a intrat in posesia "Premiului pentru Inovare" si a Trofeului, acordate de Universitatea Politehnica din Bucuresti pentru activitatea stiintifica din anul 2021, informeaza prof. univ. dr. Mihai Girtu, prorectorul pentru cercetare si invovare.Potrivit sursei citate, onorantele distinctii rasplatesc munca prof. univ. dr. Ticuta Negreanu-Pirjol in calitatea de autor corespondent al brevetului de inventie pentru patentul ... citeste toata stirea