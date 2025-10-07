Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore

Primăria Constanța a anunțat marți, 7 octombrie, că, pe perioada codului roșu de fenomene meteorologice periculoase, strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier.

"În contextul avertizării de cod roșu de ploi abundente, Primăria Municipiului Constanța va închide circulația rutieră pe strada Valea Portului, tronsonul cuprins între strada Prelungirea Traian și strada Termele Romane, precum și pe toate căile de acces către aceasta, în perioada 7 octombrie, ora 21:00–8 octombrie, ora 15:00", se arată într-un comunicat remis presei.

Măsura este preventivă, spun autoritățile constănțene, având în vedere riscul crescut de surpare a carosabilului, ca urmare a proceselor de eroziune.

"Pentru semnalizarea restricțiilor, vor fi amplasați parapeți stabili în următoarele zone: intersecția străzii Valea Portului cu strada Prelungirea Traian, accesul dinspre strada Traian și accesul dinspre strada Termele Romane", mai scrie în comunicatul Primăriei.

De asemenea, municipalitatea constănțeană face apel la conducătorii auto să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră.

Pe de altă parte, primarul Constanței, Vergil Chițac, le-a transmis oamenilor să-și facă provizii pentru 48 de ore, înaintea codului roșu de ploi, scrie info-sud-est.ro.

