Tragedie la malul mării. Directorul unei importante instituții din Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 21:16
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa FOTO ziarulamprenta.ro

Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, 23 octombrie, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi, joi, printr-un apel la 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soţul ei a decedat.

”Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal.

Bărbatul găsit spânzurat este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa. Bărbatul s-ar fi aflat în depresie şi urma un tratament.

Felicia Ovanesian, consilier local și fost city manager al Constanței, a postat un mesaj după decesul lui Daniel Popa.

„Nu trebuia să faci asta, Dani! O să ne lipsești! Odihnește-te în pace!“

