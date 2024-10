A murit Constantin Anghelache, fostul președinte de la Dinamo și Rapid. Era prietenul lui Mircea Lucescu

Fostul președinte al celor de la Dinamo și Rapid, Constantin Anghelache, a murit la vârsta de 78 de ani.

Constantin Anghelache a ocupat diverse funcții de conducere în fotbalul românesc, fiind cunoscut în special pentru mandatele de președinte la Dinamo și Rapid. La echipa giuleșteană a fost adus la cererea specială a lui Mircea Lucescu, cei doi fiind buni prieteni din perioada studenției.

De origine prahovean, Constantin Anghelache a activat și la Tricolorul Breaza.

„Clubul CSO Tricolorul Breaza isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului conducator al gruparii brezene din perioada 2001-2010, Constantin Anghelache.

Sub conducerea lui Constantin Anghelache echipa de fotbal a reusit doua mari performante, in anul 2001 a reusit promovarea in Liga a 3 a, iar in anul 2009 a promovat in Liga a 2 a. Condoleante familiei si apropiatilor!”, a transmis CSO Tricolorul Breaza pe contul oficial de Facebook.

