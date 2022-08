Brancusi, reinterpretat pentru copii - Politica merge la gradinita

Cuplul de artisti Monotremu a reinterpretat in stil jucaus sculpturile lui Constatin Brancusi.

Doar un anumit tip de artisti poate vedea politica romaneasca intr-un proiect inspirat de bebelusul lor si sa gaseasca spatiu de imbunatatire, atunci cand privesc copiii la joaca in parc, incepe un articol dedicat unui cuplu de artisti romani in fastcodesign.com.

"Prima noastra idee pentru jucariile de lemn a venit in urma cu ceva timp, uitandu-ne la cativa copii jucandu-se singuri in parc, inconjurati de o multime de obiecte inutile si fara sens", marturiseste Monotremu, referindu-se la seria de blocuri tridimensionale Minitremu, care, in anumite configuratii, iau proportiile elegante ale sculpturilor lui Constantin Brancusi.

Numai ca aici este vorba despre Brancusi reimaginat pentru copii, in special lucrarile "Coloana infinitului" si "Masa Tacerii" - acestea sunt descompuse in forma unor obiecte simple si colorate, obiecte cu sens, care reprezinta o imbunatatire majora fata de jucariile de plastic observate in parc.

Setul modular de jucarii nu este o premiera in lumea jucariilor care au tangenta cu lumea designului. Frank Lloyd Wright si Le Corbusier au fost crescuti cu "cadourile" educatorului Froebel si alte forme de jucarii constructive. Faimoasa ucenica Bauhaus, Alma Siedhoff-BuscherIn, a creat o suita de jucarii pe baza principiilor pedagogice, utilizand culori primare, geometria simpla si abstractiuni.

Pana la jumatatea secolului trecut, designerii americani Ray si Charles Eames, care se plangeau ca societatea si-a pierdut pofta de a crea jucarii reale, au incercat sa reabiliteze aceasta ocupatie.

Monotremu seamana din acest punct de vedere cu cuplul Eames, stand pe banca in parc, incercand sa redeseneze jucariile. Pentru Monotremu, insa, conexiunea este profunda cu Brancusi, prin intermediul mostenirii romanesti. Brancusi credea intr-o estetica ce i-a impins pe designeri sa reconsidere materialele jucariilor.

"Daca Brancusi a incercat sa ajunga la esenta lucrurilor prin elemente naturale precum piatra, lemnul si metalul, folosind plasticul probabil ca nu ajungem nicaieri", explica artistii. Jucariile lor sunt asadar din lemn, colorate vibrant, pentru a contrasta cu formele lor simple, urmand exemplul lucrariilor lui Froebel si Bauhaus.

Referinta la Brancusi ia si dimensiune politica, intrucat partidele politice aflate la guvernare in Romania l-au imbratisat recent pe Brancusi, care a trait si creat in Paris mare parte a vietii, considerandu-l un erou roman si propunand chiar sa-i redenumeasca unele lucrari.

"Unul din primele noastre scopuri cu Minitremu este sa il de-institutionalizam pe Brancusi si sa-l aducem la o dimensiune tangibila pentru copii". Au reusit astfel sa atinga dimensiunea cea mai grozava a lui Brancusi, "universalitatea".

