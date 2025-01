Cumintenia Pamantului, vanduta fara casa de licitatii: De ce renunta Artmark

Valeriu Sangeorzan, directorul de Comunicare al casei de licitatii Artmark, a declarat vineri ca institutia pe care o reprezinta a renuntat la intermedierea vanzarii operei "Cumintenia Pamantului", in urma reprosurilor facute de autoritatile romane ca operatorul cultural este cauza cresterii pretului sculpturii.

Casa de licitatii Artmark - operator cultural autorizat sa medieze achizitia sculpturii lui Brancusi - a anuntat oficial, vineri, ca renunta la mandatul de reprezentare a familiei Romascu, in cadrul procedurii de preemptiune, retragandu-se din procesul de negociere cu statul roman.

"Au fost doua runde de negocieri: prima, din octombrie 2014 pana in octombrie 2015, iar acum se desfasoara a doua. La prima, familia a contactat direct Ministerul Culturii (MC), oferind posibilitatea de a cumpara sculptura. Insa, potrivit Legii patrimoniului, era nevoie de un operator cultural, un intermediar. Asa s-a ajuns la noi", a explicat, pentru News.ro, Valeriu Sangeorzan.

La a doua runda de negocieri, statul roman a preferat sa negocieze direct, potrivit reprezentantului Artmark. "Legea are ambiguitatile ei. Astfel, se poate negocia direct si noua comisie, condusa de ministrul Alexandrescu, a optat pentru aceasta varianta", mai spune Sangeorzan.

Investitia Artmark in promovarea vanzarii sculpturii a fost de 22.772 de euro (suma cheltuita efectiv, pe baza de documente justificative), se arata in adresa transmisa vineri de Artmark catre Ministerul Culturii.

Ads

"Avand discutii, ni s-a reprosat ca statul nu are bani. Implicarea noastra presupune un comision, insa pe acesta il primeam de la mostenitori, de la proprietarii sculpturii. Ministrul ne-a spus ca, din pricina noastra, proprietarii cer mai mult, pentru ca trebuie sa ne dea si noua", a mai precizat Sangeorzan.

"Cred ca am procedat bine. Nu am anuntat pe 10 martie, cand am informat ministerul, pentru a nu crea presiuni in negocieri", a mentionat reprezentantul Artmark.

In scrisoarea trimisa catre MC, semnata de Alexandru Baldea, directorul si actionarul majoritar al Artmark, mentioneaza ca nu proprietarii au impus pretul de 20 de milioane de euro pentru sculptura, ci statul a acceptat aceasta suma, ceruta de proprietari in cadrul unui proces de vanzare privata.

"Speram ca renuntarea noastra la mandat sa fie de public folos si sa va permita sa readuceti cea mai importanta sculptura de Brancusi in circuitul public muzeal", incheie Baldea scrisoarea transmisa Ministerului Culturii.

Opera "Cumintenia Pamantului" a fost realizata de Constantin Brancusi in 1907. Lucrarea a fost expusa pentru prima data in 1910, la Bucuresti. Sculptura este clasata in categoria "Tezaur" a Patrimoniului cultural national.

Ads

Paula Ionescu si Irina Voicila, fiicele lui Gheorghe Romascu, au inceput demersul pentru recuperarea sculpturii de la stat, in 2001. Irina Voicila a decedat, iar mostenitoarea sa este Alina Serbanescu.

Procesul dintre mostenitori si statul roman a durat din anul 2001 pana in 2010. Procesul de predare a operei a durat alti doi ani. In noiembrie 2012, lucrarea a fost mutata de la MNAR la Muzeul Cotroceni.

Sculptura a fost pusa in vanzare, iar Ministerul Culturii a fost invitat sa isi exercite dreptul de preemptiune. Statul a facut mai multe oferte,cea mai recenta dintre ele luni, cand proprietarii au acceptat suma de 11 milioane de euro. Din aceasta, Guvernul Romaniei va plati 5 milioane de euro, iar pentru restul ei, Ministerul Culturii va lansa o subscriptie publica nationala, dupa cum a explicat ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu.

Ads