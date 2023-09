Ciolos, despre Cumintenia Pamantului: Nu e atat de important cati bani se aduna, e o chestiune de asumare

Premierul Dacian Ciolos a afirmat, miercuri seara, ca prin campania de subscriptie publica pentru achizitia operei "Cumintenia Pamantului" s-a dorit sa se creeze oportunitatea prin care romanii sa duca la capat impreuna un proiect care sa-i uneasca.

"Sigur ca ar fi fost probabil mai usor si mai simplu sa fi alocat toti banii respectivi de la buget, sa o cumparam si sa inchidem un subiect, sa o punem intr-un muzeu si sa poata fi vazuta liber de romani. Ne-am dorit insa ca dincolo de participarea statului (...) am vrut sa cream oportunitatea pentru ca romanii, individual sa isi asume, in masura in care doresc, paternitatea acestei opere de arta si, in felul acesta, sa dezvoltam un spirit comunitar care porneste de la asumarea individuala a unor valori care sunt fundamentale pentru noi ca natie", a spus Ciolos la o intalnire cu membri comunitatii romanesti din New York.

Intalnirea a avut loc la o galerie de arta si a avut ca principal subiect campania desfasurata pentru achizitia "Cuminteniei Pamantului".

Premierul a insistat asupra faptului ca nu este neaparat important ce suma se strange, cat mai ales faptul ca, prin acest gest, romanii devin constienti de valorile pe care le au de aparat si sustinut mai departe.

"Am vrut sa cream aceasta oportunitate intr-o perioada in care Romania si noi ca si neam, ca si popor, avem nevoie mai mult ca oricand de lucruri care sa ne uneasca, pentru ca gasim foarte usor, zilnic, lucruri care sa ne dezbine mai mult sau mai putin, dar avem nevoie de lucruri care sa ne uneasca si care sa ne arate ca impreuna putem sa ducem pana la capat un proiect si apoi altul si altul.

Am lansat aceasta subscriptie publica (...) - si nu vreau sa se simta nimeni obligat sa faca lucrul acesta - pentru ca nu este o obligatie, este o chestiune de asumare, la urma urmei si de aceasta pana la urma nici nu este atat de important cati bani se aduna, ci faptul ca prin acest gest ne asumam fiecare individual prin constiinta noastra, sa facem fiecare un efort, pentru ca impreuna ca si comunitate sa progresam si sa devenim constienti de valorile pe care le avem de aparat de sustinut si de dus mai departe", le-a spus Dacian Ciolos celor circa 150 de romani si americani prezenti la intalnire.

Alaturi de premierul Dacian Ciolos au mai fost prezenti ministrul Afacerilor Externe, Lazar Comanescu, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, si ambasadorul Romaniei la Misiunea Permanenta pe linga ONU, Ion Jinga.

Pana la 15 septembrie, romanii au donat aproape un milion de euro pentru Cumintenia Pamantului.

Pentru cumpararea sculpturii, Guvernul a alocat suma de cinci milioane, urmand ca sase milioane de euro sa fie colectati din donatii pana, cel tarziu, la 30 septembrie 2016.

Se poate dona pe urmatoarele cai:

- prin SMS, trimitand cuvantul "Brancusi" la 8833. Astfel se doneaza suma de 2 euro;

- direct prin intermediul site-ului campaniei;

- prin intermediul eMag;

Sunt deschise conturi in lei, euro si dolari in care se pot face donatii prin transfer bancar sau prin depunere de numerar la opt banci.