Sculptura a lui Brancusi, 10-15 milioane de dolari la licitatie la Christie's

Sculptura "O Muza" a lui Constantin Brancusi se afla printre piesele centrale ale unei licitatii de arta moderna si impresionista, organizata de casa Christie's.

Licitatia va fi organizata la New York pe 7 noiembrie, conform casei de licitatii Christie's.

La aceeasi licitatie vor fi scoase la vanzare si opere care apartin lui Alberto Giacometti, Henry Moore, Jacques Lipschitz, Marc Chagall, Emil Nolde si Lyonel Feininger, iar organizatorii spera ca valoarea totala a capodoperelor sa depaseasca 250 de milioane de dolari.

"O Muza" a lui Brancusi este estimata la un pret cuprins intre 10 si 15 milioane de dolari, este lucrata in ghips a fost inspirata de baroneasa Renee-Irana Frachon care i-a servit drept model sculptorului roman pentru o lucrare precedent, "Muza Adormita".

O holograma a sculpturii "O Muza" va fi expusa in zilele de 5 octombrie si 6 octombrie la Grand Hyatt Hotel din Hong Kong, in timp ce originalul va ramane la New York.