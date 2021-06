Totul despre "dieta" lui "Sarmaluta" Budescu. Cum a reusit sa slabeasca fotbalistul

Poreclit "Sarmaluta", fotbalistul roman a dat multe kilograme jos ai arata ca la 18 ani.Budescu s-a intors la echipa nationala si a dezvaluit cum a reusit sa slabeasca asa mult"Nu e dieta, e vointa. Mi-am dorit asta. Dupa o varsta trebuie reglezi anumite lucruri. Am jucat cu kilograme in plus ceva timp, am zis sa vad cum e si fara.In Arabia, a trebuit sa slabesc cateva kilograme ca sa pot sa ma adaptez. Nu am nicio reteta speciala ca as publica-o ca sa ajut multa lume. Am lucrat la sala si n-am mai mancat la ore tarzii", a spus Budescu pentru site-ul FRF