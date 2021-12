Sesizarea privind trimiterea în judecată a președintelui AEP, trimisă în parlament. Ce i se impută lui Constantin Mituleţu Buică

Sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti privind trimiterea în judcată a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu Buică, a fost trimisă de birourile permanente reunite la comisiile juridice ale celor două camere legislative vineri, 10 decembrie 2021.

Parchetul precizează, în adresa trimisă Parlamentului în 22 noiembrie, că Mituleţu-Buică este trimis în judecată pentru comiterea în concurs a trei infracţiuni de abuz în serviciu, ultima în formă continuată. De asemenea, este trimis în judecată şi secretarul general al AEP, Cristian Andreescu, pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual.

În 27 februarie 2019, Constantin Mituleţu-Buică a fost ales de Parlament preşedinte al AEP, la propunerea grupului parlamentar PSD.

Preşedintele AEP este numit prin hotărâre adoptată de plenul Parlamentului. Şeful AEP nu poate fi membru al unui partid politic. Mandatul este de opt ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Preşedintele şi vicepreşedinţii AEP pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de către autorităţile care i-au numit.

În 25 martie, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a declarat, pentru Agerpres, că a fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, pe motiv că în 2019 a aplicat două sancţiuni disciplinare pentru doi directori din instituţie, dar consideră că nu a făcut nimic ilegal.

”Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori - n.red.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori - n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal. Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente - alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, a explicat atunci Mituleţu-Buică.