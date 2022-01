Presedintele CJ Arges, Constantin Nicolescu, a fost externat

Presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu, a fost externat de la Spitalul Floreasca din Capitala, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, Bogdan Oprita.

Medicul Bogdan Oprita a precizat ca Nicolescu a fost externat miercuri, acesta urmand sa continue tratamentul la domiciliu.

Constantin Nicolescu a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti luni seara, dupa ce i s-a facut rau, acuzand probleme cardiace, iar ulterior medicii l-au trimis cu o ambulanta la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.

Managerul Serviciului de Ambulanta Arges, dr. Luminita Paul, declara ca Nicolescu prezenta un "sindrom coronarian acut", acesta fiind transportat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti cu o ambulanta cu medic.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Leonard Grecescu, declara ca Nicolescu a ajuns luni seara, in jurul orei 21.00, la unitatea sanitara, cu probleme cardiace, ulterior fiind trimis la Spitalul Floreasca.

Medicul Bogdan Oprita preciza ca Nicolescu a fost internat luni seara la Spitalul de Urgenta Floreasca, un prim diagnostic fiind "angor" (durere toracica ce poate iradia spre gat, maxilar inferior sau brate, consecinta a unei slabe irigari a inimii).

In luna septembrie a anului trecut, presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu (67 de ani), a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce i s-a facut rau la DNA Pitesti, unde fusese citat de procurori pentru a-i fi prezentate invinuirile intr-un nou dosar privind fraude cu fonduri europene.

Nicolescu a fost diagnosticat atunci cu sindrom coronarian acut, fiind internat, timp de o saptamana, la Sectia de Terapie Intensiva coronarieni.

Nicolescu, urmarit penal pentru fraude cu fonduri Phare

In toamna anul trecut, procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva lui Constantin Nicolescu si a altor 11 persoane, pentru fraude cu fonduri Phare de peste 1,2 milioane de euro, in cazul constructiei podului de la Cateasca.

In 18 mai, presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu, a fost trimis in judecata intr-un alt dosar, de catre procurorii DNA, care il acuza ca a luat fonduri Phare de aproape 900.000 de euro pentru patru unitati de invatamant, in baza unor acte false.

In acest caz, in 26 ianuarie 2011, procurorii anticoruptie l-au retinut pe Constantin Nicolescu pentru 24 de ore. In ziua urmatoare, Tribunalul Arges a admis propunerea procurorilor si a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile. Imediat dupa anuntarea deciziei de arestare, lui Nicolescu i s-a facut rau la Tribunalul Arges.

Nicolescu a fost transportat atunci cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, dupa care a fost transferat la Spitalul Floreasca din Bucuresti, unde a fost supus unei interventii chirurgicale pe cord deschis.

Echipa medicala multidisciplinara care l-a tratat pe Nicolescu a stabilit ca acesta a suferit, in 27 ianuarie, un accident vascular cerebral ischemic, diagnosticul complex incluzand si referiri la un sindrom coronariar acut si la multiple stenoze arteriale, ca efect al hipertensiunii si dislipidemiei.

Constantin Nicolescu a fost operat pe cord deschis in 30 ianuarie 2011. Medicul Serban Bradisteanu, cel care l-a operat pe Nicolescu, spunea atunci ca interventia a fost una de revascularizare miocardica completa pe cord deschis, in care s-au facut grefe de artere si de vene din spatele sternului si de la picioare.

In 2 februarie 2011, Curtea de Apel Pitesti a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu cea a obligarii de a nu parasi tara, Nicolescu fiind externat din Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti in 18 februarie.

Constantin Nicolescu este lider al PSD Arges, iar la alegerile din 10 iunie a castigat al treilea mandat la sefia Consiliului Judetean.

