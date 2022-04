Constantin Niță nu scapă de acuzația de trafic de influență. Fostul ministru al Energiei va fi judecat pe 30 mai

Constantin Niță – fost ministru PSD al Energiei, condamnat la 4 ani și 4 luni după ce i-a cerut șpagă 5% din valoarea unui contract lui Tiberiu Urdăreanu ca să-i facă „lipeala” cu Gheorghe Nichita – va fi judecat în continuare pentru trafic de influență, după ce magistrații i-au respins cererea de schimbare a încadrării juridice.

Niță voia să fie judecat pentru infracțiunea de folosire a funcției în partid în scopul obținerii de foloase necuvenite, în loc de trafic de influență.

Anii de pușcărie fac diferența între cele două încadrări juridice: traficul de influență se pedepsește de la 2 la 7 ani, pe când folosirea influenței funcției în scopul obținerii de foloase necuvenite are o pedeapsă de la 1 la 5 ani.

„Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 şi 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, în infracţiunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 formulată de apelantul intimat inculpat Niţă Constantin. Constată că cererea de înlăturare a dispoziţiilor art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 reţinute în sarcina apelantului intimat inculpat Niţă Constantin va fi avută în vedere odată cu soluţionarea apelului. Definitivă”, se arată în minuta ICCJ.

Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de 30 mai când, după audierea lui Gheorghe Nichita, magistrații vor acorda cuvântul pe contestația în anulare. Trebuie spus că Niță este în situația în care s-a aflat acum două săptămâni Elena Udrea. O decizie a CCR l-a scăpat pe Niță de condamnare, iar acum judecătorii vor decide ce efect are hotărârea CJUE în dosarul lui: va fi rejudecat sau rămâne cu 4 ani și 4 luni de pușcărie.

Cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de avocatul lui Constantin Niță – fostul șef al CSM, Dan Lupașcu – venea după ce patronul UTI, Tiberiu Urdăreanu, a relatat la Înalta Curte, pe 28 martie, cum fostul ministru al Energiei i-a cerut în 2012 o șpagă de 5% din contractul pentru semaforizarea Iașiului, peste mita de 10% solicitată de fostul edil al municipiului, Gheorghe Nichita.

Tiberiu Urdăreanu a fost audiat atunci ca martor în procesul în care pe Niță l-a scăpat de condamnare decizia CCR, deși se alesese cu o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de închisoare.

Patronul UTI a relatat cum a fost stors de șpăgi

Tiberiu Urdăreanu a relatat cum atât Constantin Niță, cât și Gheorghe Nichita, i-au cerut bani în 2012 pentru a obține un contract cu Primăria Iași privind implementarea unui sistem de management al traficului în municipiu.

„La momentul discuției cu domnul Niță și pretinderea comisionului de 5 % deja avusese discuția cu Mardarasevici privind acel procent de 10% pentru primarul Nichita. Valoarea cumulată de 15% era foarte mare pentru acel contract. Am încercat să-i explic, dar nu am reușit să obțin o reducere. Referitor la cei 5 %, am convenit cu domnul Niță să încercam să plătim suma prin 2 căi: un contract de consultanță și o altă parte în numerar. Referitor la contractul de consultanta am primit numele unei persoane, un domn Ghirdă, precum și un număr de telefon, pe care să îl sun și să stabilim cum să facem contractul de consultanță. M-am întors la birou și am transmis asta colegului meu Mihai Tănăsescu, vicepreședintele UTI.

Acesta a luat contactul și a discutat cu directorul Departamentului Management Trafic, Bogdan Zarnescu. Acesta din urmă l-a contactat pe acel domn Ghirdă și au stabilit încheierea unui contract pe termen lung, câțiva ani, în care UTI să plătească care 5.000 de euro pe lună către firma domnului Ghirdă. Sumele erau mici pentru suma totală de 5%, adică 3,5 milioane de lei. Deci prin acest contract nu se putea plăti integral, decât într-un termen foarte lung. UTI a continuat să plătească aceste sume timp de 1 an. Nu existau contraprestații, din care știu eu, de către firma domnului Ghirdă”, a declarat Tiberiu Urdăreanu.

Acuzațiile DNA în dosarul lui Constantin Niță

Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Niţă i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia, UTI, cu Primăria Iaşi.

Niţă ar fi intermediat o întâlnire între Urdăreanu şi fostul primar Gheorghe Nichita în schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului.

Banii din comision urmau să îi fie remişi lui Niţă în două forme - parţial în numerar şi parţial printr-un contract de consultanţă fictiv, încheiat cu o persoană de încredere din anturajul fostului ministru.

„În consecinţă, la data de 21 iulie 2013, Niţă Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri în incinta unui restaurant libanez dintr-un hotel din Bucureşti. De asemenea, la solicitarea lui Niţă Constantin, a fost contactată persoana de încredere a acestuia, care a propus încheierea unui contract de consultanţă cu o anumită firmă, la preţul de 5.000 euro + TVA/lună, care a şi fost semnat la data de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firmă), reprezentanţii omului de afaceri au remis firmei indicate de Niţă Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranşe lunare, în perioada mai 2013 - iunie 2014”, susţineau procurorii.

