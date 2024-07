Nita: Pactul UE privind fiscalitatea "nu va aduce lapte si miere in Romania!"

Romanii "vor strange cureaua foarte mult" in 2012. Pactul pe fiscalitate, incheiat la Bruxelles de statele membre, mai putin de Marea Britanie nu va face sa curga lapte si miere in Romania.

Declaratiile au fost facute la RFI de vicepresedintele PSD, Constantin Nita.

Pactul fiscal de la Bruxelles "nu are nici un impact asupra bugetului national si asupra cetatenilor Romaniei. El se refera la viitor, el nu va aduce nici eliminarea principalelor dezechilibre din economie, nu va duce nici la cresterea nivelului de trai, nu va duce nici la atenuarea crizei", crede Constantin Nita.

Vicepresedintele PSD spune ca "vom avea un an foarte greu 2012. Deci sa nu credem ca daca s-a semnat acest pact, gata, o sa avem lapte si miere in Romania! Dimpotriva, cred ca va fi o perioada foarte grea, pentru ca atingerea unui deficit structural de 0,5% anual este foarte dificila pentru o economie precum cea a Romaniei".

In opinia lui Constantin Nita, romanii nu trebuie sa-si faca iluzii, dupa semnarea pactului privind fiscalitatea. "Sa nu ne facem iluzii, va trebui sa strangem cureaua foarte mult, in conditiile in care directionarea masurilor este pe reducerea cheltuielilor si nu pe cresterea veniturilor.

Or cresterea veniturilor poate sa aiba loc printr-un anumit set de masuri care sa provoace cresterea economica. Dar acest lucru nu se vede in bugetul actual si nici in intentia guvernantilor pentru viitor", observa fostul ministru pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Guvernul PDL-PSD.

