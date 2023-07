Nimeni n-a îndrăznit așa ceva. Vezi săritura fenomenală cu care Popovici a devenit campion mondial VIDEO

Sportivii români Constantin Popovici şi Cătălin Petru Preda au cucerit primele medalii, aur şi argint, pentru delegaţia României la Campionatele Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia), după ce s-au clasat joi pe primele două locuri în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m).

În fruntea clasamentului după primele două sărituri din 25 iulie, Popovici, campion european en titre, şi Preda, vicecampion european, au confirmat că sunt cei mai buni din lume şi după ultimele două sărituri de joi. Constantin Popovici, 34 ani, din Bucureşti, a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime.

La ultima execuție, Popovici a îndrăznit să facă o săritură din poziția stând pe mâini, fiind singurul concurent care a îndrăznit așa ceva în runda finală.

Wait for the last dive...😮 What are we talking about?? 🙌 Arm stand from 27m high to claim 🥇

Look at the last 5 dives of the Men's #highdiving competitions, medals were at stake! pic.twitter.com/MpUAv60sT6