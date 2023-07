Semnal de alarmă tras de Popovici după titlul mondial: ”E trist. Am investit banii mei, câștigați cu oase rupte”

Sportivii români Constantin Popovici şi Cătălin Petru Preda au cucerit primele medalii, aur şi argint, pentru delegaţia României la Campionatele Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia), după ce s-au clasat joi pe primele două locuri în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m).

În fruntea clasamentului după primele două sărituri din 25 iulie, Popovici, campion european en titre, şi Preda, vicecampion european, au confirmat că sunt cei mai buni din lume şi după ultimele două sărituri de joi. Constantin Popovici, 34 ani, din Bucureşti, a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime.

La final, Popovici a vorbit pentru Gsp.ro despre dificutățile cu care s-a confruntat în cariera sa de sportiv.

„Sunt țări care recunosc acest sport ca un sport de viitor, probabil care va ajunge și unul olimpic. În SUA și Canada sunt bazine speciale pentru asta. Ei investesc pentru că știu că va fi un sport olimpic și vor fi gata să ia medalii.

În alte țări, interesul e aproape zero. În România e puțin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puțin trist că ești singur. Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea. Ei vor să ieși campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă.

Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată. Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere. Eu fac asta pentru mine. De asta am investit banii mei, pe care i-am câștigat cu oase rupte. Nu aștept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aștept mult și bine.

Pe podium deja era târziu pentru sentimente. Ele au fost înainte de săritură. Dar cum am aterizat în apă la ultima săritură, am simțit ceva ce știam că merit, bucurie și euforie”, a declarat Constantin Popovici.