Constantin Toma, atac la Sorin Grindeanu: „Încearcă să-și păstreze puterea și pune partidul într-o situație foarte proastă”

Edilul PSD din Buzău, Constantin Toma, îl atacă dur duminică, 10 august, pe președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Toma îl acuză pe Grindeanu că amână organizarea Congresului pentru numirea unei noi conduceri pentru că vrea să-și conserve puterea.

„Întâlnirea de mâine nu trebuia să fie Birou Politic Național, ci Consiliu Politic Național. Se întâlnesc doar 20 de colegi și nu este corect ca o posibilă decizie (privind ieșirea de la guvernare n.r.) să nu fie luată în CPN”, a spus Constantin Toma pentru antena3.ro.

Primarul din Buzău mai spune că această lipsă de decizie a lui Grindeanu pune partidul într-o situație foarte proastă.

„Din păcate, această echipă este lipsită de încrederea membrilor PSD, dar și de a oamenilor care votau cu PSD până acum. Domnul Grindeanu încearcă să își păstreze puterea la un eventual congres care nu s-a anunțat. Această lipsă de decizie pune partidul într-o situație foarte proastă”, a adăugat Toma.

Ads

Conform edilului, USR „a pus paie pe foc” după moartea fostului președinte Ion Iliescu și că „lipsa de respect lasă urme, din păcate”.

„Situația financiară a României este dramatică și poate să devină tragică. Suntem într-o situație fără ieșire, iar PSD ar trebui să aducă un aport și chiar dacă ar ieși de la guvernare, să facă o înțelegere cu PNL și să ducă aceste reforme mai departe. Un PSD la putere fără putere și fără încrederea membrilor de partid nu înseamnă nimic”, e de părere Constantin Toma.

„La PSD se joacă pe sârmă”

Tot el mai spune că ar trebui decisă cât mai repede data congresului partidului pentru numirea noii conduceri, pentru că oamenii nu mai au încredere în foștii lideri de partid.

„Pe surse, ei încearcă să ducă acest congres spre primăvară și nu este deloc corect. Dacă PNL și USR au avut congrese și au conduceri stabile, la PSD se joacă pe sârmă și nu e în regulă. Orice decizie luată de această conducere nu mai are valoare, nu mai dă încredere oamenilor”, conchide primarul Buzăului.

Ads