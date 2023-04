Ce a pățit arbitrul care l-a lovit pe fotbalistul lui Liverpool, aplicându-i un cot în gură VIDEO

Colegiul arbitrilor din Premier League (PGMOL) a anunţat suspendarea lui Constantine Hatzidakis, arbitrul asistent care l-a lovit cu cotul pe fundaşul Andy Robertson (Liverpool) în pauza meciului cu Arsenal, disputat duminică pe stadionul Anfield, în prima ligă engleză de fotbal, şi nu va mai oficia la meciuri pe durata anchetei, informează agenţia EFE.

PGMOL şi FA (Federaţia engleză) îl investighează pe Hatzidakis pentru că i-ar fi aplicat o lovitură de cot în faţă lui Robertson, după ce internaţionalul scoţian a fost văzut reproşându-i cu furie ceva unui oficial la pauză, iar apoi l-ar fi împins pe arbitrul asistent Constantine Hatzidakis, înainte ca acesta să-l lovească.

În consecinţă, tuşierul a fost reţinut de la delegări pe durata anchetei FA şi PGMOL, care vor decide dacă se impune o sancţiune în acest caz fără precedent în Premier League.

