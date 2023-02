Ponturile unei românce pentru cei care vor să construiască o casă cu bani mai puțini: "Nu a mai fost nevoie să cumpărăm dulapuri"

Mulți români au amânat planurile de a achiziționa o locuință sau de a ridica una. Prețurile materialelor de construcții au crescut, la fel ca cel al manoperei sau al ratelor plătite la bănci.

Cei care au reușit să ducă la capăt cu bine astfel de proiecte își împărtășesc experiențele în grupuri dedicate.

Este cazul unei românce care a enumerat cele 5 decizii bune pe care consideră că le-a luat, care au ajutat-o să economisească bani, după cum a scris pe Facebook.

"5 decizii care m-au ajutat să economisesc/ cheltuiesc mai puțin când am cumpărat casă"

"Pentru cei care construiesc sau vor să construiască o casă. Am construit casa în 2017 și iată 5 decizii bune pe care le-am luat:

1. Am ales încălzirea în pardoseală - foarte confortabilă și economică.

2. Proiectul cuprindea 3 băi și am ales să desființăm una pentru a face dressing - adică singurul loc cu haine din casă. Toată camera de mobilat (rafturi și bare de umerașe) a costat atunci 3.000 de lei și nu a mai fost nevoie să mai cumpărăm dulapuri în casă.

3. Am depus dosarul pentru panouri și a fost aprobat, acum așteptăm montarea lor.

4. Am pus un sistem de filtrare a apei și nu mai avem nevoie să cumpărăm apă.

5. A fost un efort uriaș, însă am făcut multe sacrificii să o achităm cât mai repede. Am luat-o prin credit și am achitat anticipat cu reducerea perioadei", a scris aceasta pe grupul Viața și banii.

"Ai plătit anticipat. Bravo, ăsta este, de fapt, singurul sfat ok"

În comentarii, nu este toată lumea de acord cu sfaturile femeii.

"Modul în care produci căldură poate fi economic sau nu. Modul în care căldura ajunge de la centrală la tine este irelevant pentru economie. Cât de izolată este casa termic, contează cam 95% în această economie.

Aveai băi, că un arhitect a respectat legile. Ai ales să nu le respecți și acum recomanzi și altora să nu le respecte. Să știi că astea sunt făcute de niște oameni cu carte, spre deosebire de majoritatea mizeriilor care ies din parlamentul României.

Ai plătit anticipat. Bravo, ăsta este, de fapt, singurul sfat ok."

"Din punct de vedere medical încălzirea în pardoseală nu e cea mai recomandată, deoarece particulele de praf sunt ridicate în aer de pe sol din cauza acesteia. În rest, total de acord."

"Pentru praf (și părul cățelului) am luat un aspirator robot care este foarte eficient. Aspiră de 2 ori pe zi", a răspuns autoarea postării.

"Eu am stat o perioadă într-o casă cu încălzire în pardoseală și când îmi era prea cald la picioare mă apucau toți nervii, până se răcorea un pic, după ce termostatul spunea centralei să se oprească. Nu știu dacă erau setările greșite sau dacă centrala era de calitate mai slabă, dar experiența mea cu încălzirea în pardoseală a fost una foarte neplăcută."

"La primele puncte zici că e casa mea, doar că nu am făcut credit și nu e gata, ca să pot să depun pentru panouri, dar am sistem în regie proprie cumpărat și montat de mine. Poate am noroc anul asta să mă mut în ea".