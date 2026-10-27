De la randare la realitate: standardul de execuție din spatele cartierului Coresi Avantgarden, Brașov

O locuință nouă se prezintă, de regulă, prin ceea ce se vede: fațada, compartimentarea, finisajele. Calitatea reală se decide însă în straturile pe care cumpărătorul le întâlnește doar pe șantier: structura, instalațiile, izolația termică și fonică, anvelopa clădirii. Diferența dintre un proiect rezidențial durabil și un exercițiu de imaginație se află, în mare parte, în spatele pereților. Pentru Kasper Development, această diferență definește standardul proiectului Coresi Avantgarden.

Finisajele se schimbă, structura rămâne

Parchetul, obiectele sanitare și tâmplăria interioară pot fi înlocuite oricând, cu un efort relativ redus. Structura de rezistență, instalațiile și anvelopa clădirii rămân, în schimb, practic definitive după livrare. Tocmai aceste elemente decid confortul termic și acustic, costurile de întreținere și felul în care clădirea rezistă în timp.

O prezentare impecabilă oferă prima impresie, însă execuția riguroasă oferă decenii de utilizare liniștită, iar pentru o achiziție care angajează veniturile unei familii pe 20 sau 30 de ani, a doua cântărește decisiv.

Ads

Execuția ca formă de transparență

Rigoarea tehnică devine credibilă atunci când poate fi verificată. Un cumpărător informat analizează dreptul asupra terenului, autorizația de construire, conformitatea lucrărilor, materialele folosite și standardele aplicate. Dezvoltatorul care pune aceste informații la dispoziție în mod clar transformă o decizie bazată pe încredere într-una bazată pe date.

În proiectul Coresi Avantgarden, apartamentele sunt livrate cu finisaje complete, încălzire în pardoseală și loc de parcare, iar specificațiile tehnice pot fi consultate înaintea semnării. Clarificările despre soluțiile constructive fac parte din procesul de vânzare, la fel ca planurile și prețurile.

Ads

Echipele care lucrează acolo unde calitatea devine invizibilă

Calitatea unei clădiri depinde de oamenii care o execută. Kasper Development colaborează cu echipe selectate după un criteriu explicit: înțelegerea importanței calității tehnice, inclusiv în etapele în care lucrările dispar sub tencuială și șapă. Contextul face această selecție tot mai importantă. După criza din 2009, o parte semnificativă a meseriașilor specializați din construcțiile românești a plecat spre piețe care continuau să construiască. O echipă calificată se formează în ani, iar continuitatea colaborării cu aceleași echipe devine, astfel, o formă de control al calității.

Responsabilitatea continuă după predarea cheilor

Relația cu proprietarii se extinde dincolo de momentul tranzacției. Procesul de achiziție este însoțit de consultanță juridică specializată, iar pentru cei care cumpără ca investiție, administrarea proprietății poate fi preluată prin Kustodian, serviciul de property management asociat proiectului.

Ads

La scara întregului ansamblu, întreținerea spațiilor comune și a celor 6 hectare de spații verzi din interiorul cartierului păstrează nivelul de calitate stabilit la livrare. Un cartier bine administrat își conservă atractivitatea, iar atractivitatea susține valoarea proprietăților în timp.

Istoricul, proba cea mai solidă

Promisiunile unui proiect nou se evaluează cel mai sigur prin proiectele deja livrate. Activă în Brașov din 2005, Kasper Development a livrat peste 4.500 de apartamente și a traversat două cicluri complete ale pieței imobiliare. Compania își rezumă parcursul printr-o afirmație simplă: fiecare promisiune făcută a fost livrată.

Pentru cumpărător, acest istoric are o valoare practică. Ansamblurile locuite de ani de zile arată cum au îmbătrânit clădirile, cum funcționează comunitățile și cât de bine s-au păstrat standardele inițiale. Este o informație pe care o oferă doar timpul.

Informații detaliate despre specificațiile tehnice, soluțiile constructive și apartamentele disponibile în Coresi Avantgarden se pot obține la 0735 444 000 și pe coresi-avantgarden.ro.

Ads