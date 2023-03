Realizările unui român la un an de când a început să-și ridice casa în regie proprie: "Lucrez cu soția. Am mare noroc de prieteni buni care mă ajută" FOTO

Mulți români și-au cumpărat case la țară în ultima perioadă sau le-au ridicat de la zero. Pentru construirea locuințelor, marea majoritate a proprietarilor apelează la meseriași. Sunt, însă, și români curajoși care decid să se implice direct.

Ezte cazul relatat de un român care a început cu un an în urmă să ridice casa, împreună cu soția și ajutat de prieteni, după cum a scris pe Facebook.

"Dacă ar fi s-o iau de la capăt, aș face totul la fel"

"Acum exact un an mi-a venit casa în 2 tiruri. A trebuit să le transferăm în centrul satului pe un camion mai potent, să putem urcă dealul. Într-un an am învățat multe, sunt obosit indiferent de oră sau zi, dar dacă ar fi s-o iau de la capăt, aș face totul la fel.

Pe cât se poate lucrez cu soția și prietenii, am mare noroc de prieteni buni care mă ajută cu orice, pentru o bere/ ceaun. Fără ei n-aș fi unde sunt. M-au ajutat la transportul lambriului, le-am șlefuit, montat și vopsit împreună, m-au ajutat la cărat și montat vată, și nu era puțină.

Ads

Când simțeam că nu mai pot, mă sunau că ei sunt în drum spre mine și să le dau de lucru. Într-un an am finalizat exteriorul casei (mai sunt câteva mici ornamente) am izolat pereții și acoperișul, am tras instalația electrică, am aranjat cât de cât curtea (piticii soției, vrea grădină, flori și nu avea un loc drept) mai e de lucru la interior, dar cu o sobă mică de 5kw, pot să fac 23 grade pe 140 mp."

"Nu se face neapărat economie"

"Cu munca în regie propie am înțeles un mare lucru, nu se face neapărat economie, deoarece banii se duc pe materiale de calitate, se irosesc câteodată pe nepricepere.

De unelte nu mai zic, copil fiind mă uitam la tata, că avea tot felul de scule, zilele trecute când a fost la mine, a recunoscut că l-am depășit. Deși unele scule sunt împrumutate, tot de la prieteni.

Ads

Viața la țară e obositoare, dar are recompense uriașe, indiferent de ne facem casă, culegem roadele sau numărăm bobocii. Nu sunt cel mai coerent povestitor și într-un an s-au adunat multe povești. Un lucru important, fără termene, nu-mi mai dau termene că oricum nu le pot respecta, așa că să nu mă întrebați când mă mut", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

Întrebat despre prețul casei la roșu, bărbatul a precizat câți bani a cheltuit până acum.

"Termenul la rosu nu prea se potrivește caselor pe structură de lemn. Exteriorul e finisat, interiorul e gol momentan și am trecut de 100 mii €."

"Plănuim un interior modern, cu linii simple și combinație cu elemente retro", a adăugat acesta.

Ads